Автокатастрофа произошла на трассе Киев – Чоп 18 ноября около 16:00. Заправка расположена в селе Розвадов.

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Водитель говорит, что избегал столкновения

Как сообщает ТСН, водитель фуры, попавшей в ДТП, говорит, что пытался избежать столкновения с вторым грузовиком. Именно поэтому он и направил автомобиль в АЗС.

К счастью, столкновение не вызвало взрыва. Пострадавших нет, с водителем тоже все в порядке. На место аварии сразу прибыли спасатели, которые создали пенную подушку – чтобы не загорелось топливо. На месте работали правоохранители, которые выясняли все обстоятельства.

Смотрите видео с места ДТП/ Видео Varta1:

Обратите внимание! Похожая авария произошла 18 ноября и в Киевской области. В АЗС врезались сразу два грузовика. Фуры сильно смяло после удара.

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