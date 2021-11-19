Автокатастрофа произошла на трассе Киев – Чоп 18 ноября около 16:00. Заправка расположена в селе Розвадов.
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Водитель говорит, что избегал столкновения
Как сообщает ТСН, водитель фуры, попавшей в ДТП, говорит, что пытался избежать столкновения с вторым грузовиком. Именно поэтому он и направил автомобиль в АЗС.
К счастью, столкновение не вызвало взрыва. Пострадавших нет, с водителем тоже все в порядке. На место аварии сразу прибыли спасатели, которые создали пенную подушку – чтобы не загорелось топливо. На месте работали правоохранители, которые выясняли все обстоятельства.
Смотрите видео с места ДТП/ Видео Varta1:
Коротко о последних ДТП во Львовской области:
- 17 ноября в Червоноградском районе столкнулся грузовик и школьный автобус. Несколько детей пострадали.
- В Стрые 14 ноября грузовик сбил 70-летнего велосипедиста. Его госпитализировали в реанимацию.
- На трассе Мукачево – Львов 5 ноября столкнулись 2 грузовика. Движение по автодороге пришлось перекрыть.