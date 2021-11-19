Автотроща сталась на трасі Київ – Чоп 18 листопада близько 16:00. Заправка розташована у селі Розвадів.
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Водій каже, що уникав зіткнення
Як повідомляє ТСН, водій фури, що потрапила у ДТП, каже, що намагався уникнути зіткнення з іншою вантажівкою. Саме тому він і скерував автомобіль в АЗС.
На щастя, зіткнення не спричинило вибуху. Постраждалих немає, з водієм теж все гаразд. На місце аварії одразу прибули рятувальники, які створили пінну подушку – щоб не загорілось пальне. На місці працювали правоохоронці, які з'ясовували всі обставини.
Дивіться відео з місця ДТП/ Відео Varta1:
Коротко про останні ДТП на Львівщині:
- 17 листопада у Червоноградському районі зіштовхнулась вантажівка і шкільний автобус. Кілька дітей постраждали.
- У Стрию 14 листопада вантажівка збила 70-річного велосипедиста. Його госпіталізували до реанімації.
- На трасі Мукачево – Львів 5 листопада зіштовхнулись 2 вантажівки. Рух автошляхом довелось перекрити.