Аварию спровоцировали два грузовика. Пока о пострадавших нет никакой информации, однако на фото видно, что фуры буквально смяло от удара.
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От удара фуры сильно искорежило / Фото dtp.kiev.ua
Врезались на полном ходу
- Тяжеловозы, которые двигались по трассе Киев – Харьков, на скорости врезались в автозаправочный комплекс "Фактор".
- К счастью, ни один из резервуаров с горючим не взорвался.
- На место происшествия немедленно прибыли полиция, врачи и спасатели.
Пострадали ли водители и другие люди в результате аварии, пока неизвестно / Фото dtp.kiev.ua
На место происшествия прибыли полиция, медики и ГСЧС / Фото dtp.kiev.ua
Авария с грузовиком в Буче: похожее
В городе Буча грузовик, везший хлеб, перевернулся посреди дороги 11 ноября. Он столкнулся с легковушкой Mazda, устроившей опасные маневры на перекрестке. К счастью, оба водителя не пострадали.
На трассе Киев – Харьков две фуры влетели в заправку: видео
Текст публикации dtp.kiev.ua:
Фото с места: серьезное дорожно-транспортное происшествие на Киевщине в Иванкове: две фуры влетели в заправку, о пострадавших неизвестно. К счастью, ничего не взорвалось. На месте работали полиция, медики и бойцы ГСЧС.