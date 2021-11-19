Аварию спровоцировали два грузовика. Пока о пострадавших нет никакой информации, однако на фото видно, что фуры буквально смяло от удара.

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ДТП на Київщині, дві фури влетіли в заправку
От удара фуры сильно искорежило / Фото dtp.kiev.ua

Врезались на полном ходу

  • Тяжеловозы, которые двигались по трассе Киев – Харьков, на скорости врезались в автозаправочный комплекс "Фактор".
  • К счастью, ни один из резервуаров с горючим не взорвался.
  • На место происшествия немедленно прибыли полиция, врачи и спасатели.

Аварія на трасі Київ - Харків, вантажівки врізалися в заправку
Пострадали ли водители и другие люди в результате аварии, пока неизвестно / Фото dtp.kiev.uaАварія Бзів, іванків, в заправвку Фактор влетіли дві фури
На место происшествия прибыли полиция, медики и ГСЧС / Фото dtp.kiev.ua

Авария с грузовиком в Буче: похожее

В городе Буча грузовик, везший хлеб, перевернулся посреди дороги 11 ноября. Он столкнулся с легковушкой Mazda, устроившей опасные маневры на перекрестке. К счастью, оба водителя не пострадали.

На трассе Киев – Харьков две фуры влетели в заправку: видео

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Фото с места: серьезное дорожно-транспортное происшествие на Киевщине в Иванкове: две фуры влетели в заправку, о пострадавших неизвестно. К счастью, ничего не взорвалось. На месте работали полиция, медики и бойцы ГСЧС.