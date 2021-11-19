Аварію спровокували дві вантажівки. Наразі про потерпілих поки немає ніякої інформації, однак на фото видно, що фури буквально зім'яло від удару.
До теми У Києві жінка перебігала дорогу на червоне і загинула під колесами вантажівки
Від удару фури сильно понівечило / Фото dtp.kiev.ua
Врізалися на повному ходу
- Ваговози, які рухалися трасою Київ – Харків, на швидкості врізалися в автозаправний комплекс "Фактор".
- На щастя, жоден з резервуарів із пальним не вибухнув.
- На місце події негайно прибули поліція, лікарі та рятувальники.
Чи постраждали водії та інші люди в результаті аварії, наразі не відомо / Фото dtp.kiev.ua
На місце пригоди прибули поліція метики та ДСНС / Фото dtp.kiev.ua
Аварія з вантажівкою в Бучі: схоже
У місті Буча вантажівка, яка везла хліб, перекинулася серед дороги 11 листопада. Вона зіштовхнулася з легковиком Mazda, який влаштував небезпечні маневри на перехресті. На щастя, обоє водіїв не постраждали.
На трасі Київ – Харків дві фури влетіли в заправку: відео
Текст публікації dtp.kiev.ua:
Фото з місця: серйозна дорожньо-транспортна пригода на Київщині в Іванкові: дві фури влетіли в заправку, про постраждалих не відомо. На щастя, ні чого не вибухнуло. На місці працювали поліція, медики та бійці ДСНС.