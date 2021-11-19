Аварію спровокували дві вантажівки. Наразі про потерпілих поки немає ніякої інформації, однак на фото видно, що фури буквально зім'яло від удару.

До теми У Києві жінка перебігала дорогу на червоне і загинула під колесами вантажівки



Від удару фури сильно понівечило / Фото dtp.kiev.ua

Врізалися на повному ходу

Ваговози, які рухалися трасою Київ – Харків, на швидкості врізалися в автозаправний комплекс "Фактор".

На щастя, жоден з резервуарів із пальним не вибухнув.

На місце події негайно прибули поліція, лікарі та рятувальники.



Чи постраждали водії та інші люди в результаті аварії, наразі не відомо / Фото dtp.kiev.ua



На місце пригоди прибули поліція метики та ДСНС / Фото dtp.kiev.ua

Аварія з вантажівкою в Бучі: схоже

У місті Буча вантажівка, яка везла хліб, перекинулася серед дороги 11 листопада. Вона зіштовхнулася з легковиком Mazda, який влаштував небезпечні маневри на перехресті. На щастя, обоє водіїв не постраждали.

На трасі Київ – Харків дві фури влетіли в заправку: відео

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Фото з місця: серйозна дорожньо-транспортна пригода на Київщині в Іванкові: дві фури влетіли в заправку, про постраждалих не відомо. На щастя, ні чого не вибухнуло. На місці працювали поліція, медики та бійці ДСНС.