Повідомлення про аварію надійшло до поліції 18 листопада близько 15:30. Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень.

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Деталі аварії

Внаслідок ДТП 36-річний водій зазнав численних тілесних ушкоджень. На місце приїхала швидка і медики віднесли потерпілого до карети, щоб госпіталізувати. На жаль, він не переніс дорогу до лікарні й помер.

ДТП Харків Жертви стовп
Легковик влетів у стовп / Фото Нацполіції Харківщини

Авто потерпілого Hyundai Elantra пошкодився дуже сильно. передню частину легковика фактично розтрощило й від неї залишився брухт. Очевидно, що вижити в ДТП було дуже важко.

ДТП Харків Жертви
У результаті аварії загинув чоловік / Фото Нацполіції Харківщини

Правоохоронці наразі встановлюють обставини й деталі аварії. Поліцейські до того ж вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ДТП Харків Поліція Жертви
Потерпілий помер під час госпіталізації / Фото Нацполіції Харківщини

Моторошна ДТП у Пісочині

  • 18 листопада у Пісочині. що на Харківщині, трапилася смертельна аварія, в якій загинула жінка-пішохід.
  • Загибла потрапила під колеса авто на пішохідному переході перед постом. Відомо, що жінку збив 71-річний водій Т3 Citroen Berlingo.
  • Медики одразу ж прибули на місце трагедії. Вони намагалися врятувати потерпілу протягом 40 хвилин, але все було марним