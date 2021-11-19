Повідомлення про аварію надійшло до поліції 18 листопада близько 15:30. Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень.
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Деталі аварії
Внаслідок ДТП 36-річний водій зазнав численних тілесних ушкоджень. На місце приїхала швидка і медики віднесли потерпілого до карети, щоб госпіталізувати. На жаль, він не переніс дорогу до лікарні й помер.
Легковик влетів у стовп / Фото Нацполіції Харківщини
Авто потерпілого Hyundai Elantra пошкодився дуже сильно. передню частину легковика фактично розтрощило й від неї залишився брухт. Очевидно, що вижити в ДТП було дуже важко.
У результаті аварії загинув чоловік / Фото Нацполіції Харківщини
Правоохоронці наразі встановлюють обставини й деталі аварії. Поліцейські до того ж вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Потерпілий помер під час госпіталізації / Фото Нацполіції Харківщини
Моторошна ДТП у Пісочині
- 18 листопада у Пісочині. що на Харківщині, трапилася смертельна аварія, в якій загинула жінка-пішохід.
- Загибла потрапила під колеса авто на пішохідному переході перед постом. Відомо, що жінку збив 71-річний водій Т3 Citroen Berlingo.
- Медики одразу ж прибули на місце трагедії. Вони намагалися врятувати потерпілу протягом 40 хвилин, але все було марним