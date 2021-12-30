Поїзд протаранив мікроавтобус на залізничному переїзді в Харківській області: є загиблий
Джерело:поліція Харківської області
Електричка зіткнулася з автомобілем "ГАЗ-2752" у селі Ржавчик на Харківщині. Водій мікроавтобуса виїхав на залізничний переїзд.
Відомо, що на переїзді не було шлагбаума, працював лише світлофор. 39-річний керманич авто проігнорував червоний сигнал та заїхав на колію.
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Обставини трагедії
Машиніст намагався уникнути зіткнення. Він сигналив водієві й екстрено загальмував. Втім поїзд таки протаранив мікроавтобус.
Машиніст намагався екстрено загальмувати й уникнути зіткнення / Фото поліції Харківщини
Від отриманих травм мешканець Первомайського загинув на місці. У поліції кваліфікували подію як порушення правил експлуатації залізничного транспорту.
Водій авто заїхав на залізничний переїзд / Фото поліції Харківщини
Смертельні випадки на залізниці
На жаль, трагічні інциденти на залізничних переїздах трапляються часто. Зокрема на Івано-Франківщині пасажирський потяг протаранив автомобіль ВАЗ.
Водій проігнорував сигнал про заборону проїзду. Унаслідок зіткнення загинули 2 людей, що перебували в салоні авто.
ДТП на Франківщині / Фото з сайту Galka
Моторошний випадок стався і в Одеській області 19 грудня. Електричка збила 17-річного юнака. Хлопець сидів на колії та не зважав на сигнали машиніста.