Відомо, що на переїзді не було шлагбаума, працював лише світлофор. 39-річний керманич авто проігнорував червоний сигнал та заїхав на колію.

До теми На Київщині під потягом загинув хлопець: фото з місця трагедії

Обставини трагедії

Машиніст намагався уникнути зіткнення. Він сигналив водієві й екстрено загальмував. Втім поїзд таки протаранив мікроавтобус.



Машиніст намагався екстрено загальмувати й уникнути зіткнення / Фото поліції Харківщини

Від отриманих травм мешканець Первомайського загинув на місці. У поліції кваліфікували подію як порушення правил експлуатації залізничного транспорту.



Водій авто заїхав на залізничний переїзд / Фото поліції Харківщини

Смертельні випадки на залізниці

На жаль, трагічні інциденти на залізничних переїздах трапляються часто. Зокрема на Івано-Франківщині пасажирський потяг протаранив автомобіль ВАЗ.

Водій проігнорував сигнал про заборону проїзду. Унаслідок зіткнення загинули 2 людей, що перебували в салоні авто.



ДТП на Франківщині / Фото з сайту Galka

Моторошний випадок стався і в Одеській області 19 грудня. Електричка збила 17-річного юнака. Хлопець сидів на колії та не зважав на сигнали машиніста.