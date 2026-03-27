Оснащений камерою, – у прокуратурі розкрили особливості дрона, яким РФ утретє вдарила по Харкову

Росія 26 березня знову спрямувала по Харкову ударний дрон БМ-35, він ще має назву "Італмас". До цього, у січні 2026 року було зафіксовано удар по Салтівському району, коли безпілотник влучив біля будинку. Наступний удар стався у лютому. Тоді 7 таких БпЛА націлились на об'єкт критичної інфраструктури.

Про це розповів 24 Каналу Юрій Папуша, керівник Харківської обласної прокуратури, передає кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Дрони "Італмас" оснащуються камерами, це дає їм змогу здійснювати наведення на ціль в режимі реального часу, на відміну від простіших "Гераней", які працюють переважно за заданими координатами GPS.

Харків атакують БпЛА "Італмас": які в них характеристики?

Дрон "Італмас" – це спрощений російський аналог "Шахеда", виконаний за схемою "літаюче крило". Він оптимізований під масове виробництво. Його дальність польоту становить до 500 кілометрів, а швидкість 120 – 150 кілометрів за годину.

Він має бойову частину від 15 до 40 кілограмів. На відміну від інших безпілотників, якими Росія також атакує Харків, "Італмас" менш точний і за конструкцією простіший. Через це він використовується переважно як масовий засіб ураження саме для терору по місту та перевантаження системи ППО,

– пояснив Папуша.

Зі слів керівника Харківської обласної прокуратури, наявність у цього безпілотника камери забезпечує можливість спостереження та коригування курсу, що робить дрон ефективнішим для ураження рухомих цілей.

Він зауважив на тому, що завдяки комбінованому аналоговому/цифровому зв'язку БпЛА здатні передавати зображення, використовуючи різні канали зв'язку. Як раніше інформували у ГУР, передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв'язок, що вкотре свідчить про навмисне ураження російськими військовими саме цивільних об'єктів та людей.

Що використовує Росія для обстрілів Харкова?

Сьогодні Росія продовжує застосовувати комплекс різних засобів ураження, аби атакувати Харків та область. Серед БпЛА, які ворог залучає для ударів: "Герань-2", "Гербера", "Ланцет", "Молнія" і тепер ще й "Італмас".

Паралельно фіксуються удари ракетами "Іскандер-М", РСЗО "Торнадо-С" та КАБами,

– підкреслив Папуша, керівник Харківської облпрокуратури.

Однак загальна тенденція, з його слів, свідчить про те, що Росія нарощує використання дешевих ударних дронів у нічних і ранкових атаках. Вони спрямовані на виснаження української протиповітряної оборони й подальший психологічний тиск на цивільне населення.

