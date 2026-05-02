Росія тероризує Харків: пошкоджено житлові будинки

Вранці 2 травня Росія запустила безпілотники по Харкову. Внаслідок влучання в одному з районів міста є пошкодження.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про обстріл?

Під час повітряної тривоги у Харкові прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожий безпілотник над містом.

Ігор Терехов повідомив, що російський "Шахед" влучив у Слобідському районі. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, уточнив він. Точні наслідки удару з'ясовує місцева влада.

Інформації про постраждалих мер Харкова поки не надав. Проте закликав перебувати в укритті під час загрози атаки.

Наслідки останніх обстрілів

Вранці 2 травня Росія атакувала дроном маршрутку у Херсоні. Внаслідок удару дві людини загинуло та 7 постраждали. Частина з них – комунальники.

Уночі російський дрон влучив у квартиру однієї з багатоповерхівок Харкова. На щастя, він не здетонував, але все ж відомо про двох постраждалих.

У Кривому Розі від ворожого удару постраждав об'єкт інфраструктури.