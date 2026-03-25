Навмисно чекали ранку: нові деталі атаки FPV-дроном в електропотяг на Харківщині

Російський FPV-дрон вдарив по електропотягу на Харківщині 24 березня. Внаслідок атаки загинув 61-річний пасажир.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що електричка перебувала на станції Слатине на Дергачівщині. Це приблизно за 12 кілометрів по прямій від кордону з Росією.

Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Україну

Що відомо про інцидент?

За словами Черненко, автобуси наразі не їздять на цю ділянку після атаки FPV-дрона. Тепер там припинили залізничне сполучення після аналогічного інциденту. Це проблема, адже у Слатиному та прилеглих населених пунктах проживає зараз приблизно 3,5 тисячі людей.

Зараз вирішують питання, чи можливо взагалі забезпечити тут сполучення. Це та прикордонна територія, де росіяни постійно атакують цивільні автівки, комунальний спецтранспорт різними безпілотниками,

– розповіла Черненко.

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, 61-річний загиблий пасажир міг відмовитися евакуюватися в укриття.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації розповів, що, найімовірніше, росіяни вдарили FPV-дроном на оптоволокні. Українські підрозділи глушать більшість безпілотників, які запускають окупанти на цьому напрямку. Та, на жаль, засоби РЕБ не спрацюють на такі дрони.

Такі дрони не підлягають подавленню засобами РЕБ. Ворог вночі заносить їх біля населеного пункту та ставить на дороги, узбіччя, дахи. Вони навмисно чекають ранку і атакують цими дронами-"ждунами" по транспорту, який курсує через населений пункт, – розповів начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

