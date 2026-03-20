Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що вранці 20 березня росіяни вдарили безпілотником по житловому секторі в Чугуєві. На щастя, обійшлося без загиблих. Однак двоє людей звернулися за допомогою медиків через гострий стрес. Ворожий безпілотник пошкодив з десяток будинків.

Читайте також Укрзалізниця призупинила прямі швидкісні поїзди до Харкова: яка причина

Що відомо про обстріли Харкова та області?

За словами Черненко, російські окупанти регулярно атакують Куп'янський район. 20 березня ворожий FPV-дрон вдарив по житловому будинку в населеному пункті Ківшарівка. Внаслідок цього постраждала 73-річна жінка.

Також російський дрон знову атакував автомобіль бригади екстреної медичної допомоги на Куп'янщині. Сталося це в селі Грушівка. Внаслідок атаки постраждали двоє медиків, які звернулися за допомогою. За березень це вже щонайменше третій випадку, коли ворог атакує швидку в прифронтових районах.

На жаль, ми днями розпочали про прощання із загиблим медиком, який потрапив під атаку 15 березня. Росіяни тоді також вдарили FPV-дронам. Там було двоє загиблих та двоє поранених. Росіяни спеціально б'ють саме по медиках, аби люди на прифронтових територіях опинилися без медичної допомоги,

– розповіла Черненко.

Зверніть увагу! 18 березня у селі Пісочин Харківської області попрощалися з медиком Олегом Журавльовим. Російський дрон 15 березня поцілив у швидку, де перебував чоловік. Його згадують добрим словом. Чоловік врятував сотні життів за роки повномасштабної війни.

Ситуація на Харківщині