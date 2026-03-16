Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що перша хвиля ударів пішла о 3:00, друга – о 9:00, третя – о 12:45, а четверта – о 16:00. Один з "Шахедів" впав неподалік від житлових будинків.

Що відомо про обстріл Харкова?

За словами Черненко, деякі атаки були подвійними. Спершу ворог бив по одному місцю. А вже через 7 – 10 хвилин туди прилітав ще один безпілотник, щоб завдати якнайбільше втрат серед цивільних. Але, на щастя, обійшлося.

Наразі відомо про щонайменше 6 безпілотників, які вдарили по Харкову. Однак загалом по місто кружляла значна кількість різних БпЛА. Тому цифра може змінюватися. Також наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок сьогоднішніх атак по Харкову.

Зверніть увагу! 15 березня російські окупанти вдарили по кареті швидкої допомоги на Харківщині. Інцидент стався в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп'янського району. Відомо про двох загиблих медиків.

Відомо, що упродовж минулого тижня російські окупанти завдали 11 ударів "Шахедами" по Харкову. Одна з атак сталася по харчовому підприємству, де загинули двоє людей.

Якщо минулого тижня було 11 "Шахедів", то лише за понеділок по Харкову прилетіло вже шість. І це те, що вдарило по місту. Минулого тижня в Харкові було двоє загиблих та 20 постраждалих. В області цифра ще більша. 12 загиблих та майже пів сотні людей, які зазнали травм,

– розповіла Черненко.

Вибухи в Харкові та на Харківщині