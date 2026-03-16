Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что первая волна ударов пошла в 3:00, вторая – в 9:00, третья – в 12:45, а четвертая – в 16:00. Один из "Шахедов" упал неподалеку от жилых домов.

Смотрите также Большая угроза на поле боя: как работает элитное российское подразделение "Рубикон" и чем отвечает Украина

Что известно об обстреле Харькова?

По словам Черненко, некоторые атаки были двойными. Сначала враг бил по одному месту. А уже через 7 – 10 минут туда прилетал еще один беспилотник, чтобы нанести как можно больше потерь среди гражданских. Но, к счастью, обошлось.

Известно о по меньшей мере 6 беспилотниках, которые ударили по Харькову. Однако в целом по городу кружило значительное количество различных БпЛА. Поэтому цифра может меняться. Также пока известно о четырех пострадавших в результате сегодняшних атак по Харькову.

Обратите внимание! 15 марта российские оккупанты ударили по карете скорой помощи в Харьковской области. Инцидент произошел в поселке Красная Волна Великобурлукской громады Купянского района. Известно о двух погибших медиках.

Известно, что в течение прошлой недели российские оккупанты нанесли 11 ударов "Шахедами" по Харькову. Одна из атак произошла по пищевому предприятию, где погибли два человека.

Если на прошлой неделе было 11 "Шахедов", то только за понедельник по Харькову прилетело уже шесть. И это то, что ударило по городу. На прошлой неделе в Харькове было двое погибших и 20 пострадавших. В области цифра еще больше. 12 погибших и почти полсотни людей, которые получили травмы,

– рассказала Черненко.

Взрывы в Харькове и на Харьковщине