Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що попрощатися з Олегом Журавльовим прийшли його рідні, колеги, небайдужі люди. Загиблого згадують як людину, яка врятувала сотні життів.
Читайте також Минулого разу втекли від дронів: колеги розповіли про загиблих на Харківщині медиків
Що колеги розповідають про медика?
Олег Журавльов був екстреним медичним техніком. Його колеги пригадують, що в екстренці він вмів усе: водіння, допомога, реанімація і так далі. Він зі своєю бригадою врятували сотні людей. Вони виїжджали на деокуповані території, зокрема, на Донеччину, прифронтову лінію.
Машину бригади 15 березня ворог обстріляв FPV-дроном. На жаль, загинули двоє медиків – Олег Журавльов, Дмитро Колесник. Олександр Дудулад отримав дуже важкі травми. Він також прийшов на прощання. Прощання з Дмитром Колесником відбудеться трошки пізніше.
Директор Центру екстреної меддопомоги Харківщини Віктор Забашта зазначив, що Олег Журавльов володів всіма навичками. Зокрема, він чудовий водій, помічник в бригаді на всіх викликах.
Він герой. Він врятував життя кількох поранених, коли загинув. А за ці роки були врятовані сотні. Ніяк не можу звикнути, що герої серед нас. Колись це були кіно і книги, а зараз це сьогодення, звична справа для моїх підлеглих,
– сказав він.
Анна Черненко додала, що медики екстренки виїжджають в дуже небезпечні місця. На жаль, не у всіх є броньовані автівки. Усі лікарі, які виїжджають на такі небезпечні виклики, повинні мати броньовані машини. Це дорого, але навіть облаштування РЕБами не завжди рятує, тому небезпека лишається.
Що відомо про атаку?
15 березня Росія вдарила по кареті швидкої на Харківщині. У селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп'янського району окупанти поцілили FPV-дроном в автомобіль швидкої медичної допомоги, який рухався дорогою.
Від ворожого дрона загинули два медики – медичний технік Олег Журавльов і фельдшер Дмитро Колесник. Ще один медичний працівник – Олександр Дудулад – отримав травми. Його госпіталізували.