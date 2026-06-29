Росія вдарила КАБами по Харкову: загинула людина, є численні пошкодження

Російські війська вдень 29 червня запустили у бік Харкова керовані авіабомби. Наслідки прильотів фіксують у Холодногірському районі.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Які наслідки ударів російського терору?

За даними місцевої влади, внаслідок російського удару загинула 23-річна дівчина, ще 10 людей постраждали. Один з поранених у вкрай важкому стані.

Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про пуски російський КАБів на область. Один з них вдарив по Холодногірському району Харкова.

Через атаку пошкоджено трамвай, електричну мережу, понад 15 автомобілів, будівлю підприємства та прилеглі будинки. На місці удару працюють рятувальники, медики та поліція.

Менш ніж за годину ворог завдав повторного удару по тому ж району. КАБ не здетонував, тому на місці прильоту працюють вибухотехніки.

Нагадаємо, зранку російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого є загиблі та понад 20 постраждалих.

Напередодні ворог атакував Запоріжжя, запустивши по приватному будинку авіабомбу. Відомо, що серед постраждалих були двоє дітей.