Росія вкотре вгатила по АЗС і житловому будинку у Харкові: спалахнула пожежа, постраждали люди
Росіяни продовжили атакувати Україну посеред дня 2 травня. Під ворожим прицілом, на жаль, вкотре опинився Харків, у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.
Дивіться також Росія вночі тероризувала Україну дронами, була загроза балістики: де зараз летять БпЛА
Які наслідки атаки на Харків?
Повітряну тривогу у Харкові оголосили ще о 09:17, небезпека триває з того моменту. Орієнтовно о 13:55 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух групи безпілотників курсом на обласний центр з північного напрямку.
Згодом Ігор Терехов повідомив про влучання ударного безпілотника по автозаправній станції у Холодногірському районі міста, на місці спалахнула пожежа. На жаль, також є постраждалі серед цивільного населення.
Також міський голова повідомив про влучання дрона у житловий будинок у Шевченківському районі Харкова. Ще один БпЛА влучив в щонайменше дві автозаправні станції у Новобарівському і Основ'янському районах.