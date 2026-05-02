Росія вкотре вгатила по АЗС і житловому будинку у Харкові: спалахнула пожежа, постраждали люди

Росіяни продовжили атакувати Україну посеред дня 2 травня. Під ворожим прицілом, на жаль, вкотре опинився Харків, у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Які наслідки атаки на Харків?

Повітряну тривогу у Харкові оголосили ще о 09:17, небезпека триває з того моменту. Орієнтовно о 13:55 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух групи безпілотників курсом на обласний центр з північного напрямку.

Згодом Ігор Терехов повідомив про влучання ударного безпілотника по автозаправній станції у Холодногірському районі міста, на місці спалахнула пожежа. На жаль, також є постраждалі серед цивільного населення.

Також міський голова повідомив про влучання дрона у житловий будинок у Шевченківському районі Харкова. Ще один БпЛА влучив в щонайменше дві автозаправні станції у Новобарівському і Основ'янському районах.