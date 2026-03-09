Укр Рус
Харків Обстріли Харкова Росіяни вдарили по Харкову: є постраждалий
9 березня, 13:01
2
Оновлено - 13:25, 9 березня

Росіяни вдарили по Харкову: є постраждалий

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Росіяни завдали удару дроном по Новобаварському району Харкова.
  • Відповідно до даних Ігоря Терехова, є один постраждалий.

Удень 9 березня стало відомо про новий удар по Харкову. Подробиць поки не так багато.

Про атаку повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Тривогу в області та місті оголосили о 12:39.

Що відомо про удар по Харкову сьогодні? 

За словами Терехова, деталі ще з'ясовують. 

Зафіксовано удар ворожого дрону по Новобаварському району. Є інформація про одного постраждалого, 
– написав він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожий удар і зауважив: пошкоджено нежитлове приміщення. Водночас він указав, що інформації про постраждалих немає.

Повітряні сили інформували, що на Харківщині є ворожі дрони. Проте не уточнювали їхній тип.

Моніторингові канали писали, що в області є "Шахеди", "Молнії" і "Ланцети". Але також не деталізували, чим саме росіяни могли завдати удару.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично. 

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Скільки людей загинуло в Харкові під час попередньої атаки?

  • Аварійно-рятувальні роботи вже завершено. Судячи з усього, загиблих 11, адже під уламками знайдено тіла та фрагменти тіл.

  • На жаль, серед загиблих двоє дітей – 7-річний хлопчик та 13-річна дівчинка.

  • Ворог ударив по п'ятиповерхівці 7 березня ракетою "Изделие-30". Росіяни прицільно атакували і рятувальників під час робіт.

  • Українські військові вже помстилися окупантам за удар по Харкову.