Росіяни вгатили ракетою по центру Харкова
- 18 квітня росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.
- На місці працюють екстрені служби, наразі інформація про постраждалих не надходила.
Вдень 18 квітня у Харкові пролунав вибух. Росіяни вгатили ракетою по центру міста.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Дивіться також Росіяни запускають "Шахеди", під ударом були Запоріжжя і Одещина: яка наслідки ворожої атаки
Що відомо про атаку на Харків?
Близько 15:30 Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку. Тож була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Також було зафіксовано БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
О 16:17 мер Терехов повідомив про ракетний удар. Він припав по Шевченківському району.
Наслідки уточнюються. На місці працюють екстрені служби.
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила,
– також зазначив голова ОВА Синєгубов.
Нагадаємо, що напередодні росіяни завдали масованого удару по Харкову. Було зафіксовано влучання у Київському, Холодногірському та Слобідському районах. Унаслідок атаки постраждала одна людина.
Останні атаки на Україну
Вдень 18 квітня росіяни вдарили FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу на Нікопольщині. Серед поранених водій, 14-річний хлопчик та дві жінки.
А впродовж ночі ворожа армія атакувала ударними БпЛА Запоріжжя. Є руйнування щонайменше у двох районах. Інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.
Загалом цієї ночі Росія запустила 219 БпЛА, з яких 190 були збиті або подавлені. Щонайменше 28 безпілотників влучили в цілі на 17 локаціях, також зафіксовано падіння уламків на 9 локаціях.