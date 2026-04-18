Росіяни вгатили ракетою по центру Харкова

Вдень 18 квітня у Харкові пролунав вибух. Росіяни вгатили ракетою по центру міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Дивіться також Росіяни запускають "Шахеди", під ударом були Запоріжжя і Одещина: яка наслідки ворожої атаки

Що відомо про атаку на Харків?

Близько 15:30 Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку. Тож була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Також було зафіксовано БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

О 16:17 мер Терехов повідомив про ракетний удар. Він припав по Шевченківському району.

Наслідки уточнюються. На місці працюють екстрені служби.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила,

– також зазначив голова ОВА Синєгубов.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що напередодні росіяни завдали масованого удару по Харкову. Було зафіксовано влучання у Київському, Холодногірському та Слобідському районах. Унаслідок атаки постраждала одна людина.

Останні атаки на Україну