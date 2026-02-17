Росіяни завдали удару по Харкову
- Близько 16:24 російський безпілотник атакував Індустріальний район Харкова.
- Інформації про постраждалих немає.
Вдень росіяни тероризували Харків. Ворог вдарив по місту дроном.
Пообіді на Харківщині оголосили повітряну тривогу через небезпеку дронів.
Що відомо про атаку на Харків?
Близько 16:24 ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова. Російський безпілотник впав біля приватного будинку.
За словами голови ОВА Олега Синєгубова, наразі інформація про постраждалих не надходила.
До слова, близько 15:40 БпЛА типу "Молнія" влучив у двір приватного житлового будинку в Ізюмі. Про це повідомили в Ізюмській МВА. За її даними, люди поранень не зазнали.
Нагадаємо, що у ніч проти 17 лютого Росія вкотре здійснила масовану комбіновану атаку на українську енергетику. Ворог використав понад 400 ракет і дронів.
В Одесі без тепла та води залишилися десятки тисяч людей. Також частково без опалення мешканці Бурштину.
Зауважимо, що новий масований обстріл відбувся якраз напередоні тристоронніх переговорів у Женеві.
Генерал армії, екскерівник СЗР Микола Маломуж пояснює: Путін розраховує, що обстріли змусять українців погодитися на будь-яку угоду. Політтехнолог Тарас Загородній додає, що обстріли – це акт самоствердження Кремля: вони створюють ілюзію сили, хоча реальних важелів впливу на Україну у Росії мало.