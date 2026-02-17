Росіяни завдали удару по Харкову

Вдень росіяни тероризували Харків. Ворог вдарив по місту дроном.

Пообіді на Харківщині оголосили повітряну тривогу через небезпеку дронів.

Дивіться також У мережі показали момент цинічного удару "Шахеда" по Сумах

Що відомо про атаку на Харків?

Близько 16:24 ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова. Російський безпілотник впав біля приватного будинку.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, наразі інформація про постраждалих не надходила.

До слова, близько 15:40 БпЛА типу "Молнія" влучив у двір приватного житлового будинку в Ізюмі. Про це повідомили в Ізюмській МВА. За її даними, люди поранень не зазнали.