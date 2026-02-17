Укр Рус
17 лютого, 16:46
2

Росіяни завдали удару по Харкову

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Близько 16:24 російський безпілотник атакував Індустріальний район Харкова.
  • Інформації про постраждалих немає.

Вдень росіяни тероризували Харків. Ворог вдарив по місту дроном.

Пообіді на Харківщині оголосили повітряну тривогу через небезпеку дронів. 

Що відомо про атаку на Харків?

Близько 16:24 ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова. Російський безпілотник впав біля приватного будинку.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, наразі інформація про постраждалих не надходила.

До слова, близько 15:40 БпЛА типу "Молнія" влучив у двір приватного житлового будинку в Ізюмі. Про це повідомили в Ізюмській МВА. За її даними, люди поранень не зазнали.

  • Нагадаємо, що у ніч проти 17 лютого Росія вкотре здійснила масовану комбіновану атаку на українську енергетику. Ворог використав понад 400 ракет і дронів.

  • В Одесі без тепла та води залишилися десятки тисяч людей. Також частково без опалення мешканці Бурштину.

  • Зауважимо, що новий масований обстріл відбувся якраз напередоні тристоронніх переговорів у Женеві.

  • Генерал армії, екскерівник СЗР Микола Маломуж пояснює: Путін розраховує, що обстріли змусять українців погодитися на будь-яку угоду. Політтехнолог Тарас Загородній додає, що обстріли – це акт самоствердження Кремля: вони створюють ілюзію сили, хоча реальних важелів впливу на Україну у Росії мало. 