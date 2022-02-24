Російські окупанти обстріляли Фельдман Екопарк у Харкові: є вбиті й поранені тварини

Від агресивних військових дій Росії страждають не лише люди, а й тварини. У Харкові обстріляли зоокуток.

Про це повідомили на сторінці закладу у фейсбуці 24 лютого. За попередньою інформацією, обстріл відбувся о 16 годині.

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Обстріл Екопарку

Відомо, що на території Фельдман Екопарку розірвалися 5 снарядів. Частина тварин загинула або отримала поранення.



Екопарк у Харкові обстріляли окупанти з Росії / Фото з фейсбуку закладу

Засновник громадської організації UAnimals Олександр Тодорчук наголосив, що російські окупанти вбивають все живе. У цьому принципова різниця між ними та українцями.

Екоактивіст додав, що UAnimals раніше передавала гроші на підтримку української армії. Починають також перераховувати гроші для притулків для тварин.

Їм нікуди тікати, їм немає як захищатись,

– підкреслив Тодорчук.

Що відомо про Фельдман Екопарк

Екопарк є унікальним благодійним проєктом, який спрямований на підтримку тварин. Відвідувачі можуть подивитися за екзотичними тваринами, поконтактувати з ними та допомогти.

На території закладу є реабілітаційний центр для тварин. На початку лютого туди привезли понад 700 кажанів, яких врятували в Дніпрі.

Нещодавно туди завезли копитних з Тібету – двох самців такінів. Цей вид копитних занесений у Міжнародну червону книгу.