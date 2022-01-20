Аноним сообщил о взрывчатке во всех школах Харькова

Спецслужбы Харькова проверяют сообщения о заложенной взрывчатке во всех школах города. Об этом в СБУ написал аноним.

Письмо на электронный ящик Харьковское управление Службы безопасности получило в 6 утра 20 января. Правоохранители действуют в соответствии с протоколом.

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Школы Харькова "заминировали"

Сообщение было анонимным. Неизвестный не выдвигал никаких требований.

На места направили взрывотехнические службы, кинологов и полицию. Специалисты обязаны проверить каждую школу Харькова.

Волна минирований

В Украине участились случаи массовых минирований объектов в разных городах. В частности, в Харькове анонимно сообщили о минировании всех школ 13 января.

Тогда по городу продолжались масштабные проверки. Всех детей эвакуировали из школ.

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Аналогичные ситуации возникли в учебных заведениях во Львовской, Киевской, Запорожской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях. В Кривом Роге, Бердянске и Николаеве решили бороться со срывом учебного процесса дистанционкой

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что большое количество таких обращений к ним поступает из России и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Таким образом ведут гибридную войну и пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Задержание псевдоминеров

В то же время правоохранители успешно устанавливают лиц, которые предоставляют заведомо ложную анонимную информацию о минировании. По словам представителя СБУ Артема Дехтяренко, за январь 2022 года зафиксировали почти 200 таких обращений.

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Всем "террористам" грозит уголовная ответственность. За фейковое сообщение о минировании – до 6 лет заключения, за реальный террористический акт – до 10 лет за решеткой.