Люди выжили чудом: как выглядит харьковская многоэтажка, куда россияне прицельно ударили ночью

В Харькове российских беспилотник попал по жилой 9-этажке. В результате взрыва разрушена наружная стена одной из квартир, повреждены остекление окон, машины. В соседнем доме – балконы. К счастью, погибших нет.

Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что в поврежденной квартире находилась женщина, это жилье она снимала.

Обстрел Харькова 2 апреля: какие последствия?

Владельцы разрушенной квартиры в свое время эвакуировались из Харькова и сдавали ее в аренду. После известия об обстреле, они сейчас возвращаются в город.

Это большое чудо, что в результате этого удара нет убитых людей. Квартира уничтожена. Экспертам еще предстоит определить, насколько серьезные повреждения дома, в каком состоянии крыша,

– рассказала Черненко.

Хотя возгорания не произошло, но разрушение дома значительное. Во время атаки женщина, в чью квартиру прилетел дрон, находилась в комнатах по другую сторону дома. Это спасло ее.

Друзья владельцев дома пришли на помощь, собирают уцелевшие вещи, ищут документы. У жительницы этого дома, которая проживала в соседней квартире, медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

"Фрагмент БПЛА влетел в стену, ее очень покосило, срезало. Сейчас потолок держится на определенных подпорках. Далее будет проверка состояния крыши, будет устанавливаться, не нужно ли будет разбирать часть дома", – озвучила Черненко.

Квартира, в которую попал БПЛА

По словам корреспондента из Харькова, поврежденная многоэтажка расположена в густонаселенном жилом квартале. Атака пришлась на 22:00.

Вот люди живут, а потом вдруг взрыв и все. Хочется помочь чем смогу,

– озвучил Валерий, друг владельцев разбитой квартиры.

В ночь на 2 апреля Россия била по Харькову несколько раз, начиная с позднего вечера. Затем было временное затишье, в 6:00 враг продолжил терроризировать город. Российская армия пыталась в основном атаковать Киевский район. Были слышны взрывы, зафиксированы повреждения транспорта.

