В 2022 году он ещё был школьником: что известно о самом молодом спасателе, погибшем в Харькове

Ночью 15 июня Россия нанесла удар по гражданскому предприятию в Харькове. Когда на место прибыли сотрудники ГСЧС, оккупанты нанесли ещё 4 удара. К сожалению, погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета.

В частности, Даниил Тищенко – самый молодой из погибших. Корреспондент из Харькова Анна Черненко сообщила 24 Каналу, что ему исполнился бы 21 год.

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"В 2022 году он еще был 11-классником, был ранен в Русской Лозовой и выздоравливал, долго находился в реанимации, а затем абсолютно сознательно выбрал свой путь, свою профессию, чтобы помогать людям, спасать их", – сказала она.

Что известно о повторной атаке?

Анна Черненко подчеркнула, что Россия обстреляла предприятие в Холодногорском районе Харькова. Враг применил тактику повторных ударов, когда сначала запускают беспилотник, а через некоторое время по тому же месту бьют еще чем-то. На этот раз выпустили четыре "Искандера".

Были ранены шестеро спасателей и еще трое гражданских лиц. Александра – самая молодая среди них. Она только в этом году закончила университет гражданской защиты и сознательно выбрала профессию спасателя.

Охранник у нас круглосуточно. Он все слышал, видел на камеру. Мы были на связи. Он рассказал, что был второй повторный удар. У нас гражданское предприятие. Это упаковка, которая не имеет никакого отношения к войне и этим изделиям. Очень больно, что погибли наши ребята, которых мы любим, уважаем,

– поделилась старшая охранница предприятия Людмила Пономаренко.

Директор городского Департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких рассказал, что это был повторный обстрел. Сам пожар возник около 22 часов после попадания "Шахеда". На ликвидацию этого пожара были направлены подразделения ГСЧС, сотрудники департамента, которые обеспечивали подвоз дополнительной воды с помощью водовозов от коммунальных служб Харьковского городского совета.

При объявлении воздушной тревоги они покинули территорию предприятия. Но одна из ракет попала в 30 метрах от них, где сейчас работают коммунальные службы. К сожалению, погибли пять человек, в том числе наш сотрудник Алексей Дорожкин,

– сказал он.

Были применены баллистические ракеты "Искандер". Предварительно, одна из них имеет кассетный заряд. Завтра, 16 июня, в Харькове объявили Днем траура по погибшим во время повторного ракетного удара 15 июня.

Черненко о повторном ударе по Харькову: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 15 июня враг повторным ударом убил 5 спасателей ГСЧС. Среди погибших: командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко, пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко, пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий, водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин.