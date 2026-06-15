Зокрема, Данило Тіщенко – наймолодший загиблий. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко зауважила 24 Каналу, що йому виповнився б 21 рік.

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"Він у 2022 році ще був 11-класником, був поранений у Руській Лозовій і одужував, довго реанімувався, то обрав свій шлях, свою професію абсолютно свідомо, щоб допомагати людям, рятувати їх", – сказала вона.

Що відомо про повторну атаку?

Анна Черненко підкреслила, що Росія обстріляла підприємство у Холодногірському районі Харкова. Ворог застосував тактику повторних ударів, коли спочатку запускають безпілотник, а через деякий час по тому ж місцю б'ють ще чимось. Цього разу випустили чотири "Іскандери".

Були поранені шестеро рятувальників і ще троє цивільних осіб. Олександра – наймолодша серед них. Вона лише цьогоріч закінчила університет цивільного захисту та свідомо обрала професію рятувати людей.

Охоронець у нас цілодобово. Він почув все, побачив у камеру. Ми були на зв'язку. Він розповів, що був другий удар повторний. У нас цивільне підприємство. Це упаковка, яка не має ніякого відношення до війни і цих виробів. Дуже боляче, що загинули наші хлопці, яких ми любимо, поважаємо,

– поділилась старша охоронниця підприємства Людмила Пономаренко.

Директор міського Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких розповів, що це був повторний обстріл. Сама пожежа виникла близько 22 години після влучання "Шахеда". На ліквідацію цієї пожежі були направлені підрозділи ДСНС, співробітники департаменту, які забезпечували підвіз додаткової води за допомогою водовозок від комунальних служб Харківської міської ради.

При оголошенні повітряної тривоги вони покинули територію підприємства. Але одна із ракет влучила 30 метрів від них, де зараз працюють комунальні служби. На жаль, обірвалося п'ятьох людей, зокрема, нашого співробітника Олексія Дорожкіна,

– сказав він.

Були застосовані балістичні ракети "Іскандер". Попередньо, одна з них має касетний заряд. Завтра, 16 червня, у Харкові оголосили Днем жалоби за загиблими під час повторного ракетного удару 15 червня.

Черненко про повторний удар по Харкову: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч на 15 червня ворог повторним ударом вбив 5 рятувальників ДСНС. Серед загиблих: командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко, пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко, пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький, водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін.