Есть погибший и пострадавший: с самого утра Россия трижды ударила по Чугуеву Харьковской области
- 28 апреля россияне ударили по Чугуеву в Харьковской области, в результате чего погиб 70-летний мужчина, а 74-летний житель получил ранение.
- Повреждены частные здания и автомобиль.
Утром 28 апреля россияне ударили по Харьковщине. Пострадал Чугуев, есть жертва и пострадавший.
О деталях атаки рассказала городской голова Галина Минаева.
Какие последствия атаки на Чугуев?
Около 9:10 Чугуев атаковали 3 российских беспилотника.
По данным прокуратуры, это были беспилотные летательные аппараты типа V2U.
По предварительной информации, в результате одного из прилетов погиб человек. Это 70-летний мужчина.
Еще один 74-летний житель получил взрывные ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
А по причине второго утреннего прилета в другом микрорайоне города беспилотник попал в огород частной усадьбы.
К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Повреждения получила крыша и остекление частного дома, а также автомобиль.
Последние атаки на Украину
Всю ночь и утро Россия била по Кривому Рогу. К сожалению, есть жертва и раненые. Зафиксированы повреждения инфраструктуры.
Оккупанты также обстреляли другие районы Днепропетровщины, в частности, Никополь и несколько общин. Там повреждены частные дома, есть раненый.
Все утро под атакой было и Запорожье. В результате пострадали двое мужчин, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.