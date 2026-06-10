Была на 7-м месяце беременности: что известно о 22-летней погибшей из-за российского удара по Чугуеву

Вражеская армия 9 июня ударила по Чугуеву на Харьковщине ракетами. В результате атаки погибли три человека. Среди жертв обстрела 22-летняя девушка, которая ждала младенца.

Из-за российского удара по Чугуеву в городе объявили День траура по погибшим. Мэр города Галина Миняева выразила соболезнования родным и близким жертв террора страны-агрессора.

Смотрите также Россия атаковала с воздуха 3 областных центра: есть разрушения, пожары и пострадавшие

Что известно о погибшей девушке?

Заместитель начальника Чугуевской МВА Игорь Шепелев в комментарии Общественному сообщил, что 22-летняя девушка ждала рождения ребенка – она была на 7-м месяце беременности.

Муж жертвы несет службу в рядах ВСУ.

Она работала в нашем заведении комплексной реабилитации детей "Шанс", давала помощь деткам, которые имели какие-то жизненные недостатки,

– рассказал Шепелев.

В целом же, смертельный удар пришелся по центру города, где расположены рынок и жилые дома. Кроме девушки, погибли еще двое мужчин, 56 и 70 лет. 56-летний мужчина находился на улице и не успел добраться до укрытия.

"Я была в доме и упала на пол. А он был на улице, и принял этот удар на себя... Я так думаю, он услышал что-то. Я не слышала звука ракеты вплоть до момента взрыва, – сказала жена погибшего Елена Заховаева.

Враг бьет по Харькову: какие последние новости?

Вечером 9 июня российские войска атаковали Харьков ударными БпЛА. Зафиксировано несколько взрывов и попадания в Холодногорском районе города. По данным ОВА, дрон упал рядом с частным домом, в результате чего загорелась крыша.

Повреждены 8 частных домов, многоэтажку и несколько авто. Известно о трех пострадавших – 14-летнюю девушку и двух женщин 48 и 71 года.

А уже утром 10 июня противник ударил дроном по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки загорелся частный дом. Подразделения ГСЧС ликвидируют пожар.