Через російський удар по Чугуєву в місті оголосили День жалоби за загиблими. Мер міста Галина Міняєва висловила співчуття рідним та близьким жертв терору країни-агресорки.

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Що відомо про загиблу дівчину?

Заступник начальника Чугуївської МВА Ігор Шепелєв у коментарі Суспільному повідомив, що 22-річна дівчина чекала на народження дитини – вона була на 7-му місяці вагітності.

Чоловік жертви несе службу в лавах ЗСУ.

Вона працювала в нашому закладі комплексної реабілітації дітей "Шанс", давала допомогу діткам, які мали якісь життєві вади,

– розповів Шепелєв.

Загалом же, смертельний удар припав по центру міста, де розташовані ринок і житлові будинки. Окрім дівчини, загинули ще двоє чоловіків, 56 і 70 років. 56-річний чоловік перебував на вулиці й не встиг дістатися укриття.

"Я була в хаті й впала на підлогу. А він був на вулиці, й прийняв цей удар на себе… Я так думаю, він почув щось. Я не чула звуку ракети аж до моменту вибуху, – сказала дружина загиблого Олена Заховаєва.

Ворог б'є по Харкову: які останні новини?

Увечері 9 червня російські війська атакували Харків ударними БпЛА. Зафіксовано кілька вибухів і влучання в Холодногірському районі міста. За даними ОВА, дрон впав поряд із приватним будинком, унаслідок чого зайнявся дах.

Пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та кілька авто. Відомо про трьох постраждалих – 14-річну дівчину та двох жінок 48 і 71 року.

А вже вранці 10 червня противник вдарив дроном по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Підрозділи ДСНС ліквідують пожежу.