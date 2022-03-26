Им прибавляет работы и сухая трава, которая горит уже несколько дней. В городе – неприятный запах и очень тяжело дышать, сообщает 24 канал.

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В Харькове – очень много пожаров

В нескольких районах Харькова, начиная с вечера 25 марта, – смог и запах гари. Открывая окно, кажется, будто что-то горит рядом.

В городе очень много пожаров. Спасатели работают, не останавливаясь: и над возгораниями после обстрелов, и над загоранием сухой травы.

Заметим, что в сутки харьковские спасатели 59 раз выезжали, чтобы погасить пожары. Они ездили тушить сухую траву и камыши на открытых территориях 25 раз. Общая площадь возгорания составила 35,8 гектара.

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