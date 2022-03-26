Їм додає роботи і суха трава, яка горить вже кілька днів. У місті – неприємний запах і дуже важко дихати, повідомляє 24 канал.

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У Харкові – дуже багато пожеж

У кількох районах Харкова, починаючи із вечора 25 березня, – смог і запах гару. Відчиняючи вікно, здається, ніби щось горить поряд.

В місті – дуже багато пожеж. Рятувальники працюють, не зупиняючись: і над загоряннями після обстрілів, і над спалахуванням сухої трави.

Зауважимо, що за добу харківські рятувальники 59 разів виїжджали, щоб погасити пожежі. Вони їздили гасити суху траву та очерет на відкритих територіях 25 разів. Загальна площа займання становила 35,8 гектара.

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