Після того, як пожежникам вдалося погасити вогонь, на місце атаки виїхали комунальники. Їм довелося ремонтувати газопровід під обстрілами.
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Окупанти двічі обстріляли робітників
Полки комунальники лагодили газопровід – окупанти двічі їх обстріляли. На щастя, ніхто з ремонтників не постраждав.
Не зважаючи на ризик та складнощі робити, спільними зусиллями вдалось завершити ремонт і розпочати пуск газу у будинки. Жоден працівник газових компаній не постраждав,
– заявили в ОВА.
Пошкоджений газопровід забезпечує газом майже 10 тисяч домогосподарств. Також окупанти пошкодили в одному з населених пунктів газопровід, який забезпечував блакитним паливом 770 родин. Його також відремонтували.
Пожежа після обстрілу газопровода / Скриншот
Повне відео з наслідками обстрілу ви можете переглянути тут.
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