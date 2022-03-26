У загарбників своє поняття "фашизму". Під нього підпадають всі, хто не погоджується з окупацією Мелітополя.

До речі За наказом колаборантки: окупанти заблокували роздачу гуманітарної допомоги у Мелітополі

Росіяни називають "фашистами" всіх, хто зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також тих, хто вважає українську владу єдиною легітимною.

Погрози журналістам

Журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях, отримують погрози. Їх змушують перестати працювати на користь України.

Терористи залякують представників медіа тюремним ув'язненням.

Цікаво – Зеленський подякував журналістам: