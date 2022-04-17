Боровское общество на Харьковщине полностью оккупировано: россияне даже в больнице и домах
Источник:Боровский поселковый совет
Российские захватчики 17 апреля полностью заняли территорию Боровской общины. Пока там нет мобильной связи и интернета.
Об этом сообщили в Боровском поселковом совете. Установить связь в условиях оккупации невозможно.
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"Значительная часть российской техники постепенно выходит из общины в направлении Донецкой области", – рассказали в поселковом совете.
Назначили псевдовласть
Часть деревень не имеет электричества и газоснабжения. Пока нет информации о раненых и погибших местных. Однако известно о части убитых россиян. Их закопали у дороги на окраине Чернещины.
В Боровой оккупанты разместились в зданиях поселкового совета, дворце культуры, больнице (в частности, в терапевтическом отделении), в домах некоторых местных предпринимателей,
– написали в поселковом совете.
Добавили, рашисты даже назначили свою власть. Они выбрали людей из местных коллаборантов.
Бросают гранаты в подвалы
Также есть свидетельства о жестоком поведении оккупантов в старостинских округах на юго-востоке общины. Убийцы заходят в дома людей, которые эвакуировались и обворовывают их.
"Были случаи бросания боевых гранат в погребы в домовладениях мирных жителей", – заявили в поселковом совете.
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