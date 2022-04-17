Об этом сообщили в Боровском поселковом совете. Установить связь в условиях оккупации невозможно.

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"Значительная часть российской техники постепенно выходит из общины в направлении Донецкой области", – рассказали в поселковом совете.

Назначили псевдовласть

Часть деревень не имеет электричества и газоснабжения. Пока нет информации о раненых и погибших местных. Однако известно о части убитых россиян. Их закопали у дороги на окраине Чернещины.

В Боровой оккупанты разместились в зданиях поселкового совета, дворце культуры, больнице (в частности, в терапевтическом отделении), в домах некоторых местных предпринимателей,

– написали в поселковом совете.

Добавили, рашисты даже назначили свою власть. Они выбрали людей из местных коллаборантов.

Бросают гранаты в подвалы

Также есть свидетельства о жестоком поведении оккупантов в старостинских округах на юго-востоке общины. Убийцы заходят в дома людей, которые эвакуировались и обворовывают их.

"Были случаи бросания боевых гранат в погребы в домовладениях мирных жителей", – заявили в поселковом совете.

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