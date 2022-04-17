Про це повідомили у Борівській селищній раді. Зазначили, що відновити з'язок в умовах окупації неможливо.

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"Значна частина російської техніки поступово виходить з громади в напрямку Донецької області", – розповіли у селищній раді.

Призначили псевдовладу

Частина сіл не має електрики та газопостачання. Наразі немає інформації про поранених і загиблих місцевих. Проте відомо про частину вбитих росіян. Їх закопали біля дороги на околиці Чернещини.

У Боровій окупанти розмістилися в будівлях селищної ради, палаці культури, лікарні (зокрема, у терапевтичному відділенні), в будинках деяких місцевих підприємців,

– написали у селищній раді.

Додали, рашисти навіть призначили свою владу. Вони вибрали людей з місцевих колаборантів.

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