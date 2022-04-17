Про це повідомили у Борівській селищній раді. Зазначили, що відновити з'язок в умовах окупації неможливо.
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"Значна частина російської техніки поступово виходить з громади в напрямку Донецької області", – розповіли у селищній раді.
Призначили псевдовладу
Частина сіл не має електрики та газопостачання. Наразі немає інформації про поранених і загиблих місцевих. Проте відомо про частину вбитих росіян. Їх закопали біля дороги на околиці Чернещини.
У Боровій окупанти розмістилися в будівлях селищної ради, палаці культури, лікарні (зокрема, у терапевтичному відділенні), в будинках деяких місцевих підприємців,
– написали у селищній раді.
Додали, рашисти навіть призначили свою владу. Вони вибрали людей з місцевих колаборантів.
Кидають гранати до підвалів
Також є свідчення про жорстоку поведінку окупантів старостинських округах на південному сході громади. Вбивці заходять до осель людей, які евакуювалися та обкрадають їх.
"Були випадки кидання бойових гранат до погребів у домоволодіннях мирних жителів", – заявили у селищній раді.
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