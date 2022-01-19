"Бухим меньше ездить надо": 16-летний виновник ДТП нахамил родственникам погибшего

Харьковский суд рассматривает дело о смертельном ДТП с несовершеннолетним водителем Infiniti. В зале заседаний подросток нахамил родным погибшего.

Судебное заседание стартовало утром 19 января в Червонозаводском райсуде Харькова. Во время перерыва между сторонами произошел конфликт.

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Мажор из Харькова нахамил в суде

Дочь погибшего в ДТП Игоря Носова Анастасия увидела, что виновник ДТП улыбается ей. Она спросила у подростка, почему он так поступил.

За 16-летнего Николая вступилась адвокат Инна Данилова. Она призвала Носову "не провоцировать".

Однако циничный подросток, который ездил без прав и спровоцировал смертельное автопроисшествие, заявил: "Бухим меньше ездить надо". После этого парень громко засмеялся.

"Мой подзащитный молча сидит. Выражение лица и улыбка – это разные вещи", – добавила спустя Данилова.

Подозрение относительно нетрезвого вождения

Видео из зала заседаний, где слышна словесная перепалка и ответ 16-летнего харьковского водителя, смотрите по ссылке.

Ранее в Харьковской прокуратуре заявили о результатах экспертизы относительно аварии на проспекте Гагарина. В крови погибшего в аварии с 16-летним мажором якобы обнаружили алкоголь.

Известно, что ПДД он не нарушал. Однако, если бы он выжил, его привлекли бы к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Судебные иски против Николая из Харькова

19 января суд в Харькове должен продлить срок пребывания под стражей виновника смертельного происшествия. Ранее одна из судей объявила о самоотводе по делу, а другая пошла на больничный.

Родственники погибшего требуют 2 миллиона компенсации, кроме судебного приговора / Фото полиции Харькова

Известно, что дочь и сын погибшего Игоря Носова подали гражданские иски против несовершеннолетнего водителя. Всего с семьи планируют взыскать 2 миллиона гривен. Защита подсудимого назвала такую сумму необоснованной.

В деле смертельной аварии в Харькове подростку грозит до 8 лет за решеткой. Следствие заявило, что парень признал свою вину, и убеждено, что его удастся привлечь к ответственности.