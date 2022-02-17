Дела Майдана: экс-командира харьковского "Беркута" разрешили взять под стражу
Источник:Офис генпрокурора
Судья Печерского райсуда Киева избрал меру пресечения экс-командиру "Беркута" с Харьковщины. Его будут содержать под стражей.
По информации Офиса генпрокурора, подозреваемый скрывается от следствия. Его объявили в международный розыск, идет специальное досудебное расследование.
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Дело беркутовца
Харьковский экс-командир "Беркута" подозревается в исполнении преступного приказа киевского МВД 18 февраля 2014 года. Речь идет о террористическом акте, который совершили силовики против участников мирного протеста на Майдане.
Ему и другим руководителям подразделения "Беркут" инкриминируют незаконное применение огнестрельного оружия против украинцев. По версии следствия, стреляли неизбирательно.
Действия экс-командира роты "Беркута" сопровождались совершением умышленных убийств и покушений на убийство митингующих,
– отметили в Офисе генпрокурора.
В результате преступных действий 3 человека погибли, 10 получили тяжкие телесные повреждения. Еще 32 лицам причинили повреждение средней тяжести и 66 – легкие травмы.
Харьковскому беркутовцу инкриминируют совершение преступлений по 8 статьям Уголовного кодекса:
- превышение власти;
- террористический акт;
- умышленное убийство;
- умышленные телесные повреждения;
- исполнение незаконного приказа;
- незаконное препятствование проведению митингов;
- управление преступлением;
- покушение на преступление.
Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
Российские гранаты
В начале февраля в ГБР завершили расследование против экс-управления МВД. Им инкриминировали незаконную поставку гранат из России силовикам во время Майдана.
Следовательно подозрение заменили экс-главе Министерства внутренних дел Виталию Захарченко, его экс-заместителю Виктору Ратушняку и экс-главе департамента материального обеспечения Павлу Зинову.
По версии следствия, в начале 2014 года экс-чиновники закупили у России газовые гранаты "Дрейф-2", свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С" и "Пламя-М", а также дымовые гранаты. Боеприпасы не прошли соответствующие экспертизы.
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