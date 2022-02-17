По информации Офиса генпрокурора, подозреваемый скрывается от следствия. Его объявили в международный розыск, идет специальное досудебное расследование.

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Дело беркутовца

Харьковский экс-командир "Беркута" подозревается в исполнении преступного приказа киевского МВД 18 февраля 2014 года. Речь идет о террористическом акте, который совершили силовики против участников мирного протеста на Майдане.

Ему и другим руководителям подразделения "Беркут" инкриминируют незаконное применение огнестрельного оружия против украинцев. По версии следствия, стреляли неизбирательно.

Действия экс-командира роты "Беркута" сопровождались совершением умышленных убийств и покушений на убийство митингующих,

– отметили в Офисе генпрокурора.

В результате преступных действий 3 человека погибли, 10 получили тяжкие телесные повреждения. Еще 32 лицам причинили повреждение средней тяжести и 66 – легкие травмы.

Харьковскому беркутовцу инкриминируют совершение преступлений по 8 статьям Уголовного кодекса:

превышение власти;

террористический акт;

умышленное убийство;

умышленные телесные повреждения;

исполнение незаконного приказа;

незаконное препятствование проведению митингов;

управление преступлением;

покушение на преступление.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Российские гранаты

В начале февраля в ГБР завершили расследование против экс-управления МВД. Им инкриминировали незаконную поставку гранат из России силовикам во время Майдана.

Следовательно подозрение заменили экс-главе Министерства внутренних дел Виталию Захарченко, его экс-заместителю Виктору Ратушняку и экс-главе департамента материального обеспечения Павлу Зинову.

По версии следствия, в начале 2014 года экс-чиновники закупили у России газовые гранаты "Дрейф-2", свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С" и "Пламя-М", а также дымовые гранаты. Боеприпасы не прошли соответствующие экспертизы.

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