За інформацією Офісу генпрокурора, підозрюваний переховується від слідства. Його оголосили в міжнародний розшук, триває спеціальне досудове розслідування.

До теми Справи Майдану: судді, ексслідчому та експрокурору повідомили про підозру

Справа беркутівця

Харківського екскомандира "Беркуту" підозрюють у виконанні злочинного наказу київського МВС 18 лютого 2014 року. Мовиться про терористичний акт, який вчинили силовики проти учасників мирного протесту на Майдані.

Йому та іншим керівникам підрозділу "Беркут" інкримінують незаконне застосування вогнепальної зброї проти українців. За версією слідства, стріляли невибірково.

Дії екскомандира роти "Беркуту" супроводжувалися вчиненням умисних вбивств та замахів на вбивство мітингувальників,

– зауважили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок злочинних дій 3 людей загинули, 10 отримали тяжкі тілесні ушкодження. Ще 32 особам заподіяли ушкодження середньої тяжкості й 66 – легкі травми.

Харківському беркутівцю інкримінують вчинення злочинів за 8 статтями Кримінального кодексу:

перевищення влади;

терористичний акт;

умисне вбивство;

умисні тілесні ушкодження;

виконання незаконного наказу;

незаконне перешкоджання проведенню мітингів;

керування злочином;

замах на злочин.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Російські гранати

На початку лютого у ДБР завершили розслідування проти екскерівництва МВС. Їм інкримінували незаконне постачання гранат з Росії силовикам під час Майдану.

Відтак підозру замінили ексочільнику Міністерства внутрішніх справ Віталію Захарченку, його ексзаступнику Віктору Ратушняку та ексочільнику департаменту матеріального забезпечення Павлу Зінову.

За версією слідства, на початку 2014 року експосадовці закупили в Росії газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С" та "Пламя-М", а також димові гранати. Боєприпаси не пройшли відповідних експертиз.

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