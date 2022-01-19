Дело 16-летнего водителя в Харькове: виновник смертельного ДТП останется в СИЗО

В Харькове суд определил меру пресечения для 16-летнего Николая. Подростка обвиняют в совершении смертельного ДТП.

Заседание стартовало 19 января в Червонозаводском суде Харькова. После длительного рассмотрения дела и перерыва, судья определилась с мерой пресечения.

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Мера пресечения обвиняемому в ДТП

Прокуратура просила у суда продлить срок пребывания 16-летнего водителя под арестом. Его предлагают оставить в СИЗО еще на 2 месяца.

Судья Ирина Блага поддержала это предложение. Поэтому Николая из Харькова будут держать под стражей до 19 марта 2022 года. Родственники обвиняемого в смертельном ДТП также не смогут внести залог за несовершеннолетнего.



Суд решил оставить 16-летнего водителя в СИЗО еще на 2 месяца / Фото прокуратуры Харькова

Заседание в суде относительно продления меры пресечения обвиняемому в смертельном ДТП: смотрите видео

Защита для защиты

Адвокат подсудимого Инна Данилова заявила об угрозах и препятствовании ее деятельности в связи с делом 16-летнего Николая из Харькова. Судья решила назначить для нее личную охрану. Персональную защиту должна предоставить местная полиция.



Для защиты 16-летнего мажора из Харькова назначили личную охрану / Фото прокуратуры Харькова

Данилова также ходатайствовала о том, чтобы судебное заседание проходило в закрытом режиме. Однако в этом судья ее не поддержала – трансляцию о продолжении меры пресечения водителю могли увидеть все. В то же время то, в каком формате будет проходить рассмотрение уголовного дела по ДТП в Харькове, пока неизвестно.

Николай нахамил в суде

В перерыве между частями судебного заседания между сторонами 19 января возник небольшой конфликт. Дочь погибшего в ДТП Игоря Носова возмутилась, что подросток ей улыбался.



Мажор из Харькова, который совершил смертельное ДТП, нахамил родственнице погибшего / Фото прокуратуры Харькова

Пока адвокат подсудимого пыталась его защитить и рассказывала о провокациях, парень успел нахамить пострадавшей. Он цинично намекнул, что экспертиза нашла в крови погибшего алкоголь.

Бухим меньше ездить надо,

– громко заявил 16-летний Николай.

Попытка оправдать нарушителя

В преддверии судебного заседания представители сторон встретились. Адвокат обвиняемого пыталась убедить присутствующих в том, что это было преступление по неосторожности.

Она подчеркнула, что парень признал вину и не отрицает, что смерть водителя Chevrolet наступила в результате аварии. Однако само ДТП не было умышленно устроено.



Защита Николая из Харькова попыталась оправдать поступок несовершеннолетнего водителя / Фото прокуратуры Харькова

Инна Данилова заявила, что 16-летний водитель понял, что не успеет затормозить на светофоре, поэтому нажал газ, когда свет уже переключался. Мол, он хотел проскочить перекресток и избежать возможного столкновения.

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