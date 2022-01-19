Дело 16-летнего водителя в Харькове: виновник смертельного ДТП останется в СИЗО
Источник:прокуратура Харьковской области
В Харькове суд определил меру пресечения для 16-летнего Николая. Подростка обвиняют в совершении смертельного ДТП.
Заседание стартовало 19 января в Червонозаводском суде Харькова. После длительного рассмотрения дела и перерыва, судья определилась с мерой пресечения.
К теме Суд в Харькове назначил личную охрану защитнице 16-летнего водителя
Мера пресечения обвиняемому в ДТП
Прокуратура просила у суда продлить срок пребывания 16-летнего водителя под арестом. Его предлагают оставить в СИЗО еще на 2 месяца.
Судья Ирина Блага поддержала это предложение. Поэтому Николая из Харькова будут держать под стражей до 19 марта 2022 года. Родственники обвиняемого в смертельном ДТП также не смогут внести залог за несовершеннолетнего.
Суд решил оставить 16-летнего водителя в СИЗО еще на 2 месяца / Фото прокуратуры Харькова
Заседание в суде относительно продления меры пресечения обвиняемому в смертельном ДТП: смотрите видео
Защита для защиты
Адвокат подсудимого Инна Данилова заявила об угрозах и препятствовании ее деятельности в связи с делом 16-летнего Николая из Харькова. Судья решила назначить для нее личную охрану. Персональную защиту должна предоставить местная полиция.
Для защиты 16-летнего мажора из Харькова назначили личную охрану / Фото прокуратуры Харькова
Данилова также ходатайствовала о том, чтобы судебное заседание проходило в закрытом режиме. Однако в этом судья ее не поддержала – трансляцию о продолжении меры пресечения водителю могли увидеть все. В то же время то, в каком формате будет проходить рассмотрение уголовного дела по ДТП в Харькове, пока неизвестно.
Николай нахамил в суде
В перерыве между частями судебного заседания между сторонами 19 января возник небольшой конфликт. Дочь погибшего в ДТП Игоря Носова возмутилась, что подросток ей улыбался.
Мажор из Харькова, который совершил смертельное ДТП, нахамил родственнице погибшего / Фото прокуратуры Харькова
Пока адвокат подсудимого пыталась его защитить и рассказывала о провокациях, парень успел нахамить пострадавшей. Он цинично намекнул, что экспертиза нашла в крови погибшего алкоголь.
Бухим меньше ездить надо,
– громко заявил 16-летний Николай.
Попытка оправдать нарушителя
В преддверии судебного заседания представители сторон встретились. Адвокат обвиняемого пыталась убедить присутствующих в том, что это было преступление по неосторожности.
Она подчеркнула, что парень признал вину и не отрицает, что смерть водителя Chevrolet наступила в результате аварии. Однако само ДТП не было умышленно устроено.
Защита Николая из Харькова попыталась оправдать поступок несовершеннолетнего водителя / Фото прокуратуры Харькова
Инна Данилова заявила, что 16-летний водитель понял, что не успеет затормозить на светофоре, поэтому нажал газ, когда свет уже переключался. Мол, он хотел проскочить перекресток и избежать возможного столкновения.
Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: коротко
- Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 16-летний водитель, врезался в Шевроле 26 октября 2021 года.
- Несовершеннолетний водитель ездил без прав и пролетел на большой скорости через перекресток.
- В результате столкновения погиб 58-летний водитель Chevrolet. Впоследствии экспертиза нашла в его крови алкоголь.
- 16-летнего Николая взяли под стражу. Он находился в СИЗО до 19 января, пока суд не продлил этот срок.
- За совершенное ему грозит до 8 лет заключения. Следствие утверждает, что собрало достаточно доказательств по делу.