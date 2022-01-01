В доме на Харьковщине в новогоднюю ночь взорвался газовый баллон: пострадали две женщины
Источник:ГСЧС
В частном доме на Харьковщине взорвался 5-литровый газовый баллон. Инцидент произошел вечером 31 декабря, в результате этого пострадали две женщины.
Служба спасения получила сообщение о взрыве газового баллона по адресу город Богодухов, улица Мусийчанская 31 декабря в 20:14. Пожара, по информации спасателей, не было.
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Пострадавших госпитализировали
В результате взрыва получили ожоги женщина 1951 года рождения – жена владельца домовладения, и ее дочь 1975 года рождения.
Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавших женщин госпитализировали в ожоговый центр Харькова.
Кроме того, в результате взрыва 5-литрового газового баллона были повреждены внешние и внутренние конструкции дома. Причину взрыва до сих пор устанавливают.
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