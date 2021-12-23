В ДТП на Харьковщине погиб работник таможни: каково состояние других пострадавших

На Харьковщине утром 23 декабря произошло жесткое ДТП двух легковушек. В нем погиб работник таможни, а еще 4 человек госпитализировали.

Впоследствии на место прибыли не только медики, а и несколько авто правоохранителей. Следователи сразу начали устанавливать обстоятельства этой трагедии.

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Авария случилась на трассе между Харьковом и Старым Салтовом примерно в 8 утра. Ее детали и видео с места обнародовали в сети уже через несколько часов.

Также рассказал детали глава Центра экстренной медицинской помощи области Виктор Забашта. По его словам, таможенник погиб от полученных травм еще до приезда скорой.

О пострадавших медик рассказал, что у троих из них политравмы, и они находятся в разном состоянии. Также у одного человека диагностировали перелом кости бедра.

Место ДТП, в котором погиб таможенник из Харьковщины: смотрите видео

Несколько жестких ДТП на днях

Вечером 22 декабря в Шевченковском районе Днепра легковушка Subaru проехала на запрещенный сигнал светофора и спровоцировала аварию с пострадавшими. После столкновения авто отбросило на пешеходов. Госпитализировали сразу нескольких людей.

На Херсонщине 21 декабря водитель легковушки вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим авто. Как следствие, один человек погиб, еще 4 человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Борисполе задержали пьяного водителя Audi, который утром 22 декабря устроил там опасную аварию. По данным полиции он на бешеной скорости влетел в легковушку Honda. Оказалось, что в крови водителя было 1,84 промилле алкоголя, что более чем в 9 раз превышает допустимую норму.

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Смертельное ДТП в сторону Ст. Салтова: погиб сотрудник таможни. Сегодня в 8 утра столкнулись три автомобиля, одна из машин принадлежит таможенной службе.

"Сотрудник ведомства погиб дома. Еще четырех граждан с травмами различной степени тяжести госпитализировали: у троих – политравмы, у одного пострадавшего – перелом бедра", – рассказал начальник экстренной медицины Забашта.