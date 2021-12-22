Авария произошла на 480 километре автодороги Харьков – Симферополь. Это в Геническом районе.

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Почему возникло ДТП

Водитель Lexus Lx450 не учла дорожные условия, в частности, заснеженность дорожного покрытия, и выехала на встречную полосу. Там 30-летняя жительница Днепропетровщины столкнулась с автомобилем Ssang Yong Rexton.



Lexus вылетел на встречку / Фото полиции

Есть жертва и пострадавшие

В аварии погиб водитель Ssang Yong Rexton – 33-летний житель Харькова. Его 31-летнюю жену со своим 16-летним братом госпитализировали в реанимацию.

Кроме того, в больницу забрали водителя Lexus и ее 39-летнего пассажира. У них есть травмы различной степени тяжести.

Открыли дело

Правоохранители открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.



В ДТП есть погибший и пострадавший / Фото полиции