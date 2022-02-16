"Нашлись" похищенные вещи погибшего в ДТП с кортежем Ярославского

Правоохранители нашли вещи мужчины, которого насмерть сбило авто кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Днем ранее полицейские сообщали, что одежду похитили.

Одежду обнаружили в Чугуевском районном отделе судмедэкспертизы, где их вчера еще не было. Об этом журналистам рассказал руководитель Харьковского областного бюро судмедэкспертизы Юрий Кравченко.

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Следователи устанавливают, что случилось

Сейчас в учреждение, где обнаружили найденную одежду, уже направили следственную группу. Правоохранители начали устанавливать обстоятельства, однако пока не ничего не сообщали.

Работает группа. Все вопросы, направления на экспертизу, будет решать, наверное, Главное следственное управление, которое сейчас занимается этим случаем,

– сказал Кравченко.

Однако он не рассказал при каких именно обстоятельствах обнаружили эти вещи. Просто посоветовал ждать информацию от следователей.

Часть вещей погибшего в ДТП / Фото прокуратуры Харьковщины​

Как стало известно об исчезновении

15 февраля сообщили, что вещи сбитого кортежем мужчины исчезли из помещения морга. Они были нужны, чтобы проверить наличие пятен пота, которые стали бы сыграли важную роль в установлении обстоятельств гибели.

Правоохранители сразу начали расследование по статье о служебной халатности. В тот же день провели несколько обысков:

в помещении морга;

дома у работников;

в их автомобилях.



Помещения, которые обыскивали правоохранители / Фото Суспільного

Однако так ничего и не нашли. СМИ сообщили ссылаясь на собственные источники, что взлома помещения морга не было.

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