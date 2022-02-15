В то же время, как сообщили в полиции, автомобили кортежа доставляют на исследование в Киев.

Важно Кто-то очень не хочет нести ответственность, – Монастырский о ДТП с кортежем Ярославского

Речь идет о 2 автомобилях, которые были участниками ДТП. Пока неизвестно, когда именно машины прибудут в украинскую столицу для проведения детальных исследований специалистами.

Все вещественные доказательства, собранные в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту ДТП, и тело погибшего находится под круглосуточной охраной сотрудников полиции,

– сообщили в полиции.

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