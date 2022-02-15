Водночас, як повідомили у поліції, автомобілі кортежу доправляють на дослідження до Києва.

Важливо Хтось дуже не хоче нести відповідальність, – Монастирський про ДТП з кортежем Ярославського

Мовиться про 2 автомобілі, які були учасниками ДТП. Наразі невідомо, коли саме автівки прибудуть до української столиці для проведення детальних досліджень фахівцями.

Усі речові докази, зібрані в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом автопригоди, та тіло загиблого перебуває під цілодобовою охороною співробітників поліції,

– повідомили у поліції.

Новина доповнюється...