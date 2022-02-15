Водночас, як повідомили у поліції, автомобілі кортежу доправляють на дослідження до Києва.
Важливо Хтось дуже не хоче нести відповідальність, – Монастирський про ДТП з кортежем Ярославського
Мовиться про 2 автомобілі, які були учасниками ДТП. Наразі невідомо, коли саме автівки прибудуть до української столиці для проведення детальних досліджень фахівцями.
Усі речові докази, зібрані в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом автопригоди, та тіло загиблого перебуває під цілодобовою охороною співробітників поліції,
– повідомили у поліції.
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