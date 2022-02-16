Одяг виявили в Чугуївському районному відділі судмедекспертизи, де їх вчора ще не було. Про це журналістам розповів керівник Харківського обласного бюро судмедекспертизи Юрій Кравченко.

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Слідчі встановлюють, що трапилося

Наразі в установу, де виявили знайдений одяг, уже направили слідчу групу. Правоохоронці почали встановлювати обставини, проте поки не нічого не повідомляли.

Працює група. Всі питання, направлення на експертизу, буде вирішувати, мабуть, Головне слідче управління, яке зараз займається цим випадком,

– сказав Кравченко.

Проте він не розповів за яких саме обставин виявили ці речі. Просто порадив чекати інформацію від слідчих.

Частина речей загиблого в ДТП / Фото Прокуратури Харківщини

Як стало відомо про зникнення

15 лютого повідомили, що речі чоловіка, якого збив кортеж зникли із приміщення моргу. Вони були потрібні, щоб перевірити наявність плям поту, які можуть зіграти важливу роль у встановленні обставин загибелі.

Правоохоронці одразу почали розслідування за статтею про службову недбалість. Того ж дня провели кілька обшуків:

в приміщенні моргу;

вдома у працівників;

у їхніх автомобілях.



Приміщення, які обшукували правоохоронці / Фото Суспільного

Проте так нічого і не знайшли. ЗМІ повідомили посилаючись на власні джерела, що злому приміщення моргу не було.

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