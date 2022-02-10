ДТП с машиной Ярославского: прокуратура показала фото вещей погибшего
Харьковская прокуратура обнародовала фото вещей погибшего в ДТП с участием машины бизнесмена Александра Ярославского. Показали и фотографии самого автомобиля.
Фото одежды погибшего должны помочь разыскать его родственников. Об этом заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает 24 канал.
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Что известно о жертве ДТП
Ранее Чубенко рассказывал, что в результате аварии погиб мужчина в возрасте около 50 лет. Его личность еще не установили. Известно, что мужчина скончался на месте от:
- множественных переломов;
- травм жизненно важных органов;
- травмы головы.
Вещи погибшего / Фото Харьковской прокуратуры:
Что с машиной Ярославского
Автомобиль уже изъяли. Теперь готовят документы в суд. Хотят наложить арест на машину как вещественное доказательство.
Журналист Михаил Ткач утверждал, что аварию вызвал автомобиль Brabus 900 Rocket Edition G Wagon. Это один из самых быстрых и дорогих внедорожников, которые якобы привезли в Украину для Ярославского. Стоит машина около 18 миллионов гривен.
Следствие проверяет все возможные версии и устанавливает причастных лиц. Выясняют также, привлекали ли раньше водителя к уголовной или административной ответственности.
Машина Ярославского / Фото "Украинской правды"
Что известно о ДТП в Харьковской области
- 9 февраля в районе 534 километра трассы Киев – Харьков – Довжанский автомобиль сбил мужчину насмерть.
- На месте ДТП нашли номера 0018. Такие же знаки якобы у машины из кортежа Ярославского.
- Сам Ярославский убеждает, что о ДТП узнал утром 10 февраля. В компании бизнесмена утверждают, что за рулем был их водитель.
- Бизнесмен 10 февраля улетел в Лондон. Говорит, что этот визит был еще раньше запланирован в графике.