Спешили на фотосессию перед выпускным: в результате удара по Харькову погибли иностранные студентки

Вражеские войска не перестают терроризировать Харьков – город, известный многим большим количеством студентов, в том числе иностранных. К сожалению, две из них – Ннани Адаоби Мериан и Фатима Гусейнова – стали жертвами очередного российского обстрела, произошедшего 29 июня.

О трагической новости сообщили на странице Харьковского национального медицинского университета, где и учились девушки.

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Что известно о погибших студентках?

23-летняя выпускница Харьковского национального медицинского университета Ннани Адаоби Мериан, получившая тяжелые ранения в результате российского авиаудара по городу 29 июня, скончалась в больнице 5 июля.

Врачи долгое время боролись за ее жизнь: сначала оказывали помощь в Харькове, а затем ее доставили на лечение в Германию, однако спасти девушку не удалось.

В медицинском университете сообщили, что Ннани Адаоби Мериан училась там с 2020 года, отличалась прилежием, жаждой знаний, доброжелательностью и стремлением помогать другим. Также она проходила стажировку в Кембриджском университете и в Университете Беруни в Турции.

В день трагедии, 29 июня, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова. Одна из бомб попала в проезжую часть.

Ннани Адаоби Мериан вместе со своей подругой Фатимой Гусейновой направлялись на фотосессию перед выпускным, поскольку на следующий день должны были получить дипломы об окончании учебы.

Она (Фатима, – 24 Канал) приехала в город из Германии, чтобы 30 июня получить диплом об окончании Харьковского национального медицинского университета. До долгожданного дня оставалось всего сутки,

– написали на странице ХНМУ.

В результате удара Фатима Гусейнова погибла на месте. Всего в тот день в результате авиаудара по Холодногорскому району Харькова пострадали не менее 12 человек. Часть из них получила ранения различной степени тяжести, а также острую стрессовую реакцию. Одна из пострадавших находилась в тяжелом состоянии из-за взрывных травм и ожогов.

После трагедии тело Фатимы Гусейновой доставили в Азербайджан, где ее похоронили в родном селе Арабгубалы Курдамирского района. Там с ней простились родные, друзья и односельчане.

Какими были предыдущие удары по Харькову?

Днем 4 июля российские войска провели атаку на Харьков ударными беспилотниками. Один из дронов попал в район торгового центра в городе.

Также 1 июля Харьков подвергся массированному обстрелу – российские силы нанесли удары управляемыми авиабомбами. Поражения зафиксированы в Киевском, Основянском и Новобаварском районах. Жертвой обстрела стал 15-летний подросток. Еще как минимум 32 человека получили ранения, среди них есть дети.