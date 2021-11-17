Движение на участке Полтава – Харьков восстановили после гибели женщины на железной дороге
Источник:телеграм Укрзализныци
Правоохранительные органы завершили следственные действия на железной дороге на Харьковщине после того, как женщину сбили сразу 2 поезда. Движение на участке Полтава – Харьков восстановили.
О том, что движение на участке полностью восстановили, сообщили железнодорожники.
Ранее Задержка до 6 часов: несколько поездов опаздывают из-за сбития женщины под Харьковом
Наибольшая задержка составляла 6 часов 50 минут
В Укрзализныце отметили, что наибольшая задержка была в движении поезда №141/142 Бахмут – Львов и составляла 6 часов 50 минут. Поезд №722 Киев – Харьков отправился со станции Огульцы с задержкой 1 час.
Ранее пассажиров предупреждали о задержке в движении сразу 6 поездов. Более того, пассажирам советовали обращать внимание на обновление, ведь время задержки могло меняться.Обратите внимание! Из-за трагедии на Харьковщине, в Укрзализныце напомнили о необходимости быть максимально внимательными при переходе через пути и не делать этого в непредназначенных для этого местах.
Отметим, что ночью 17 ноября в Богодуховском районе Харьковщины произошла трагедия: женщину сбил поезд возле станции "Пирогово". После этого она попала под другой локомотив.
Коротко о трагедии на железной дороге:
- Женщина получила очень тяжелые травмы, она погибла на месте.
- Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшей.
- На месте работали правоохранители, они устанавливали личность жертвы.
- Движение на участке было временно перекрыто.
Текст публикации Укрзализныци:
Движение на участке Полтава – Харьков полностью восстановлено, следственные действия завершены.
В результате происшествия наибольшая задержка у поезда №141/142 Бахмут – Львов (6 часов 50 минут).
Поезд №725 Харьков – Киев отправился со станции Люботин с задержкой 4 часа 23 минуты.
Поезд №722 Киев – Харьков отправился со станции Огульцы с задержкой 1 час.
Укрзализныця напоминает о необходимости быть максимально внимательными при переходе через пути и не делать этого в неназначенных местах — это вопрос не только задержек рейсов, но и сохранения человеческой жизни.