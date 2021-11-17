Про те, що рух на дільниці повністю відновили, повідомили залізничники.
Раніше Затримка до 6 годин: кілька потягів спізнюються через збиття жінки під Харковом
Найбільша затримка становила 6 годин 50 хвилин
В Укрзалізниці наголосили, що найбільша затримка була у русі потяга №141/142 Бахмут – Львів і становила 6 годин 50 хвилин. Поїзд №722 Київ – Харків вирушив зі станції Огульці з затримкою 1 година.
Раніше пасажирів попереджали про затримку у русі одразу 6 потягів. Ба більше, пасажирам радили звертати увагу на оновлення, адже час затримки міг змінюватись.
Зазначимо, що вночі 17 листопада у Богодухівському районі Харківщини сталась трагедія: жінку збив потяг біля станції "Пирогово". Після цього вона потрапила під інший локомотив.
Коротко про трагедію на залізниці:
- Жінка отримала дуже важкі травми, вона загинула на місці.
- Медики, які прибули на місце, констатували смерть потерпілої.
- На місці працювали правоохоронці, вони встановлювали особу жертви.
- Рух на дільниці був тимчасово перекритий.
Текст публікації Укрзалізниці:
Рух на дільниці Полтава 0 Харків повністю відновлено, слідчі дії завершено.
Внаслідок події найбільша затримка у поїзда №141/142 Бахмут – Львів (6 годин 50 хвилин).
Поїзд №725 Харків – Київ вирушив зі станції Люботин із затримкою 4 години 23 хвилини.
Поїзд №722 Київ – Харків вирушив зі станції Огульці з затримкою 1 година.
Укрзалізниця нагадує про необхідність бути максимально уважними при переході через колії та не робити цього в непризначених місцях — це питання не лише затримок рейсів, але й збереження людського життя.